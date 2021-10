Rouen. Près de Rouen, un dealer en récidive condamné

À Sotteville-lès-Rouen le mardi 25 juin 2019, une patrouille de police aperçoit un individu, bien connu de leurs services, qui marche dans la rue. Il a en effet fait l'objet de plusieurs condamnations pour usage, cession et vente de cannabis. Cette fois-ci, il ne se cache même pas quand les policiers l'observent manipuler un objet, qui n'est autre qu'un sachet contenant du cannabis. Interpellé à nouveau, il cherche à se débarrasser de l'objet en le jetant au sol.

Il est néanmoins placé en garde à vue. Dans son audition, il prétend avoir acheté le produit dans un bar. Son téléphone portable est vérifié, mais il ne comporte pas de carte SIM et ne permet de relever aucun contact.

Rangé des affaires

Son casier judiciaire comporte quatre condamnations pour cession et vente de produits stupéfiants, mais il affirme qu'aujourd'hui, les produits détenus sont pour sa consommation personnelle. "Je ne fais plus de commerce", dit-il à la barre. Pour le procureur de la République, il a déjà été averti et "c'est la fois de trop". Pour la défense, le mis en cause n'a pas pris conscience de "la gravité à persévérer". À l'issue de ses délibérations, le tribunal déclare Samir Faouzi, 23 ans, coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de deux mois de prison ferme.

