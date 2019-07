Un trafic de drogue démantelé entre la Manche et l'Ille-et-Vilaine

Les trafiquants opéraient depuis plusieurs mois, entre la Manche et l'Ille-et-Vilaine, sans savoir qu'une enquête était menée en parallèle. Une vague d'interpellations a été menée mardi 2 juillet 2019 par le peloton d'autoroute d'Avranches, appuyé par la compagnie de gendarmerie d'Avranches et le PMO de Fougères, dans le cadre d'un trafic d'héroïne, cocaïne et cannabis.

28 000 euros de ventes

Plusieurs trafiquants et consommateurs ont été arrêtés, et les perquisitions ont permis de saisir cinq téléphones portables, 740 euros, de la cocaïne, des flacons de méthadone sans ordonnance, du cannabis et 26 grammes d'héroïne. Selon l'estimation des enquêteurs, le trafic représente environ 28 000€ de ventes de stupéfiants sur trois mois, soit environ 145 grammes héroïne, 215 grammes de cocaïne et 1,5 kilo de cannabis.

A LIRE AUSSI.

Centres d'appel et livraisons à domicile: quand la drogue vient au client

Après 10 mois d'enquête, un trafic de drogue démantelé en Normandie

Plus d'un kilo d'héroïne saisi par les policiers de Rouen

Lille au coeur du trafic d'héroïne en France

Jusqu'à neuf ans de prison requis au procès du blanchiment par millions de l'argent du cannabis