Le Mont-Saint-Michel. La Mère Poulard victime d'un incendie

Un incendie s'est déclaré au sein de l'auberge de La Mère Poulard, au Mont-Saint-Michel (Manche), dimanche 20 octobre 2019 vers 19 heures. Le feu est parti de la cheminée qui sert à cuire la célèbre omelette. À ce moment-là, une quarantaine de personnes se trouvaient au restaurant et une vingtaine à l'hôtel. Tout le monde a pu être évacué sans problème et personne n'a été blessé. Il a fallu deux heures et l'intervention d'une cinquantaine de pompiers de la Manche et d'Ille et Vilaine pour venir à bout des flammes et éviter la propagation aux édifices voisins. Le sous-préfet d'Avranches, Gilles Traimond, s'est rendu sur place.

L'établissement fermé au public

Selon les autorités, les dégâts ne sont pas très importants, mais il faudra une expertise pour vérifier que l'édifice n'a pas été endommagé en profondeur. L'établissement, célèbre dans le monde entier et très prisé des touristes, devra donc rester fermé au moins quelques jours, le temps de comprendre ce qui a pu se passer et de s'assurer que les clients peuvent revenir déguster l'omelette manchoise en toute sécurité.

