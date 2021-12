Rouen. Rouen : Il jette un mégot incandescent au visage de sa victime

Le 7 mars 2019 à Rouen, une patrouille de police circule en ville et remarque un individu qui semble importuner une passante qui traverse la rue. Il la suit en titubant car il est manifestement alcoolisé. Les policiers interviennent et interpellent Kévin Maldelar, 30 ans. Son attitude est agressive et il refuse de monter dans le fourgon de police. Il se débat tant et si bien que trois policiers sont nécessaires pour le maîtriser et le plaquer au sol afin de l'immobiliser. Placé en garde à vue, il nie les accusations de la victime et ne reconnait que le fait de rebellion car "je n'ai rien fait", dira-t-il à la barre. La victime porte plainte le 8 mars 2019. Dans une confrontation au commissariat de police, il persiste à nier les faits de violences.

Agressée au visage

Pourtant, la victime, entendue, décrit l'acharnement du prévenu à la suivre et à l'insulter sans raison mais dénonce surtout le jet d'un mégot incandescent qu'elle a reçu au visage. Elle se verra octroyer un jour d'interruption temporaire de travail lors d'un examen médical. Un témoin de la scène confirme ses dires. Le prévenu est bien connu des services de police puisque son casier judiciaire affiche trente et une condamnations à ce jour pour violences et vols. Pour le Procureur de la République, "cette violence gratuite doit être sanctionnée", mais la défense affirme que le prévenu a la volonté de s'insérer socialement". A l'audience de ce jour lundi 11 mars 2019, le Tribunal le reconnait coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de dix mois de prison ferme et prononce son maintien en détention.

