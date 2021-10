Caen. Verglas et neige : les principales difficultés de circulation en Normandie

Au petit matin, jeudi 8 février 2018, le verglas s'est formé ou renforcé sur certains axes routiers dans le sud des département de La Manche et du Calvados. Le thermomètre indique souvent 0° sur le littoral pour descendre jusqu'à -5° au plus profond des terres. Le département de l'Orne est particulièrement touché. Les pompiers de ce département n'ont cependant pas été appelés pour des difficultés particulières pendant la nuit.

Pas de ramassage scolaire sur l'Orne, Lisieux et une partie de l'Eure

Dans l'Orne, les secteurs de Gacé, Vimoutiers, Mortagne-au-Perche, la Ferté-Macé et Argentan sont particulièrement concernés par cette vague de verglas. Les zones de Caumont l'Eventé et de Jurques dans le Calvados sont également touchées.

Le ramassage scolaire est encore suspendu pour cette journée du jeudi 8 février dans l'Orne. Il l'est également à Lisieux et dans ses alentours. D'autres décisions pourraient être prises dans ce sens dans d'autres secteurs, au fil de la matinée. La suspension est maintenue aussi dans certains secteur de l'Eure : Vexin Normand, Évreux Porte de Normandie, et Interco Normandie Sud Eure. Il reprend en revanche sur Seine Normandie Agglomération.

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont toujours interdits de circulation sur l'A13 en Île-de-France.

