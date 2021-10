Caen. Gilets jaunes : les actions en Normandie ce samedi pour l'acte IX

Dans quelques jours, les Gilets jaunes fêteront leurs deux mois de mobilisation. D'ici-là, un nouveau week-end d'action, "l'acte IX", débute ce samedi 12 janvier 2019.

Traditionnelle marche à Caen

À Caen (Calvados) ce samedi, place à la traditionnelle marche en centre-ville. Rassemblement prévu à 10 heures, sur la place du Théâtre. La semaine passée, près de 3 000 personnes au plus fort de la matinée, selon notre comptage, avaient participé au rassemblement. L'un des plus imposants depuis le 17 novembre dernier.

"Merci d'enlever les gilets à la fin de la marche. Nous sommes des citoyens en colère avant tout", ont expliqué certains sur Facebook. La mobilisation devrait se poursuivre dans l'après-midi. En centre-ville, le chantier du tramway et certains commerces se sont protégés, face à d'éventuels débordements, notamment sur l'Avenue du Six-Juin.

Certaines vitrines, ici une banque place de la Résistance, n'hésitent pas à se protéger, face à la mobilisation qui s'annonce. - Simon Abraham

Une mystérieuse "opération Deauville"

Dans la Manche, les Gilets jaunes normands et bretons vont enterrer la hache de guerre au sujet du Mont-Saint-Michel, le temps d'une journée. Les militants des deux régions sont appelés à une "marche familiale et pacifique" devant la Merveille, à Beauvoir, à 13 heures.

Une marche déclarée en préfecture partira par ailleurs à 10 heures de la plage verte de Saint-Lô. Et puis une mystérieuse "opération Deauville" est aussi en préparation. Ses organisateurs veulent une action "de grande envergure". Ils se sont donnés rendez-vous sur le parking d'Auchan La Glacerie à 7 heures.

Orne : mobilisation sur les ronds-points et marche silencieuse

Dans l'Orne ce samedi, un rassemblement est annoncé à 9 heures au rond-point d'Arçonnay, à la sortie sud d'Alençon. Dimanche, une marche silencieuse partira à 10h30 du parking Super U à Mortagne-au-Perche, en mémoire des victimes décédées ou blessées depuis le début de cette mobilisation le 17 novembre dernier.

Au même moment, une autre marche est annoncée au départ de la gare SNCF à Argentan.

Mobilisation à Rouen et au Havre

En Seine-Maritime ce samedi, des cortèges sont attendus à Rouen et au Havre. Dans la préfecture du département, la mobilisation s'annonce toujours importante. Deux manifestations sont prévues : la première à partir de 10 heures devant l'Hôtel de ville puis de nouveau au même point de rendez-vous à 14 heures pour la deuxième partie de la journée.

Manifestation de Gilets jaunes à Rouen, le 5 janvier dernier. - CHARLY TRIBALLEAU [AFP]

Au Havre, deux manifestations sont annoncées : la première à 10 heures devant l'Hôtel de ville et la deuxième à 14 heures devant la gare. La préfecture de Seine-Maritime appelle au respect de l'ordre public et demande aux riverains et aux commerçants de ne rien laisser sur la voie publique.

A LIRE AUSSI.

Acte IX des gilets jaunes : quelle mobilisation en Seine-Maritime ?

Gilets jaunes : acte VI, le point sur les actions en Normandie ce samedi

Gilets jaunes : les manifestations en Normandie ce samedi

Gilets jaunes : les actions en Normandie ce samedi

Acte VII des gilets jaunes : 13 interpellations à Caen et 6 à Rouen