Alençon. Orne : les retraités réclament un service public de l'aide à domicile

L'Union des retraités CGT de l'Orne vient de publier un document de douze pages, au terme d'un an de travail en 2017 sur la situation de senior, face à leur santé. Il est disponible dans les marchés, dans les maisons de retraite et dans les maisons de santé du département.

Plus de 32% de la population ornaise est âgée de plus de 60 ans, avec une paupérisation qui gagne du terrain, et des retraités qui ont de plus en plus de difficulté à faire face au coût de la santé.

Pour un service public départemental de l'aide à domicile

Du coup, l'Union des retraités, comme cela existe dans d'autres départements, réclame un service public départemental de l'aide à domicile. Philippe Denolle, président de l'Union des Retraités de l'Orne :

En 2018, l'Union des retraités va travailler sur le cadre de vie (disparition des services publics, sociaux, d'agences bancaires) et sur le logement (adaptabilité face au handicap, coût des loyers, logements insalubres).

