Dieppe. Disparition du vol MH370 : "cet avion a été abattu !"

Qu'est-il advenu du MH370, le vol de la Malaysia Airlines qui a disparu le 8 mars 2014 alors qu'il devait relier Kuala Lumpur à Pékin ? Depuis bientôt quatre ans, les proches des 239 victimes n'ont pas de réponse. Alors quand la reprise des recherches a été annoncée vendredi 12 janvier 2018, certaines familles ont retrouvé un peu d'espoir, même si beaucoup doutent de la zone concernée par ces investigations. C'est le cas de Ghyslain Wattrelos qui a perdu sa femme et deux enfants de Dieppe (Seine-Maritime) dans la tragédie.

"On essaie de nous faire croire que l'avion est tombé là-bas"

Ni corps, ni épaves, ni boîtes noires n'ont été retrouvées. "On ne va pas cacher notre joie de la reprise des recherches puisque ça fait un an qu'on attend ça, explique-t-il. On n'a pas compris pourquoi l'Australie avait arrêté les recherches pendant un an."

Ghislain Wattrelos, proche de victimes Impossible de lire le son.

Les investigations doivent être menées sur une zone de 25 000 km² dans l'océan indien. Ce sont bien des images captées par des satellites français d'objets flottants dans ce secteur qui ont conforté les autorités à se concentrer sur cette partie du globe située à l'ouest de l'Australie. "Je ne crois pas deux secondes à la zone de recherche. On essaie de nous faire croire que l'avion est tombé là-bas, mais il n'est pas tombé là-bas. Si on ne trouve rien, ça veut dire qu'on nous a menés en bateau. Je suis sûr qu'on nous cache quelque chose [...] car cette région du monde est très surveillée militairement". Il est persuadé que cet avion a été abattu.

A LIRE AUSSI.

Vol MH17: un "bois du souvenir" inauguré trois ans après le crash