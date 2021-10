Dieppe. Un Dieppois tué dans le crash de deux hélicoptères dans le Var

Cinq militaires sont décédés, vendredi 2 février 2018, dans le crash de deux hélicoptères d'une école de l'armée de Terre, dans le Var. Il s'agit a priori d'une collision en vol. L'armée de terre a rendu hommage, dans la soirée, aux cinq militaires, en dévoilant leurs noms sur les réseaux sociaux.

Parmi les victimes, il y a deux stagiaires originaires de Pau et trois instructeurs de l'École de l'aviation légère de l'armée de terre (EALAT) dont le capitaine François Mille. Âgé de 35 ans, il est né à Dieppe (Seine-Maritime). "Il a servi la France durant plus de 16 ans", explique l'armée de terre.

16 ans dans l'armée

François Mille a rejoint les rangs de l'armée le 1er septembre 2001 où "il s'engage au titre de l'école nationale des sous-officiers d'active à Saint-Maixent l'École". C'est ensuite que le Dieppois choisit de servir à l'EALAT à Dax (Landes).

Le capitaine François Mille a notamment été projeté en République de Côte d'Ivoire et en Afghanistan. L'armée de terre souligne son "professionnalisme" et "ses compétences techniques et ses connaissances tactiques [...] qui font de lui un élément moteur au sein de son unité".