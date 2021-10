Dieppe. Dieppe : une information judiciaire ouverte après l'explosion à l'usine Saipol

Le parquet de Dieppe (Seine-Maritime) a annoncé, vendredi 23 février 2018, l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour homicides involontaires. Cette décision fait suite à l'explosion qui a fait deux morts à l'usine Saipol, spécialisée dans le traitement d'huile, samedi 17 février 2018 à Dieppe.

L'enquête porte sur deux homicides involontaires "par violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité", a précisé le procureur de la République de Dieppe, Yves Dupas. Des salariés et des dirigeants de l'entreprise Saipol (groupe agroalimentaire Avril) et de son sous-traitant SNAD, qui employait les victimes, ont été entendus, mais personne n'a été placé en garde à vue, a précisé le magistrat.

Les causes indéterminées

Le décès des salariés de 25 et 44 ans est "intervenu dans un contexte accidentel en rapport avec deux détonations et un incendie majeur sur le site", a indiqué Yves Dupas. "À ce stade, la cause exacte de l'explosion n'est pas encore déterminée", a ajouté le magistrat, en confirmant seulement que l'hexane, présent dans cette usine, est "un solvant qui peut être inflammable à l'état gazeux".

La SNAD intervenait "dans le cadre d'une opération de maintenance d'urgence d'une certaine ampleur", pour débloquer un extracteur de graines, "gêné par un amas de détritus", selon Yves Dupas.

L'enquête doit notamment porter sur "d'éventuels manquements à la réglementation du travail". "Il est essentiel de mener des expertises techniques et des missions de contrôle, notamment par l'intermédiaire de l'inspection du travail" et via "la police technique et scientifique", a poursuivi le magistrat, qui attend des résultats d'un laboratoire scientifique de Lille (Nord).

