Véloloc, le réseau Twisto loue des vélos électriques à Caen

Depuis lundi 8 janvier 2018, un nouveau service de location de vélos est proposé à Caen (Calvados) par Twisto. 500 vélos, dont 300 à assistance électrique, sont disponibles.

Un enregistrement à la borne dans le nouveau local de Twisto, à deux pas de la gare de Caen (Calvados), quelques explications pour la prise en main et vous pouvez repartir avec un vélo tout neuf. Lundi 8 janvier 2018, le service "Véloloc" a été lancé.

Réduire son empreinte écologique

Et en un peu plus d'une heure, une quinzaine de clients avaient déjà été séduits. "Je prends la voiture pour aller travailler tous les jours mais seulement pour cinq minutes, explique Sophie Guernier. J'ai une grande côte à monter, et je n'ai pas du tout envie d'arriver en sueur tout le temps, et puis en termes d'empreinte écologique, c'est quand même mieux !"

Avec une autonomie de 45 à 50 kilomètres, une batterie amovible à recharger chez soi et un antivol aux normes fourni, ce nouveau service a vocation à faire découvrir aux utilisateurs ce mode de transport "doux", encore assez coûteux. La location peut se faire sur trois ou six mois, et est renouvelable une fois.

Utilisation simple

Le fonctionnement est assez simple : cinq vitesses sont disponibles, en fonction du parcours. Le démarrage peut se faire avec l'assistance électrique qui, par mesure de sécurité, se bloque à 25 km/h.

Et pour compléter cette offre, un nouveau service de vélolibre avec des bornes installées en ville sera mis en place à la fin du mois de janvier.

Pratique. Infos à la nouvelle agence mobilité Twisto, 13 place de la gare à Caen. Ouvert de 13h à 19h.

A LIRE AUSSI.

Chantier du tram à Caen: des vélos et des navettes électriques dès janvier 2018

A Caen : comment se déplacer malgré l'arrêt du tramway ?

A Caen, Twisto recrute 50 conducteurs le temps des travaux