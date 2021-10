Caen. Caen en tramway, en bus ou en vélo : le nouveau réseau Twisto dévoilé

"Ce n'est pas juste un nouveau tramway, mais tout un nouveau réseau qui se met en place.", explique Joël Bruneau, président de la communauté urbaine Caen la Mer. En effet, Le 27 juillet 2019 le tramway de Caen (Calvados) sera lancé et avec, c'est un nouveau réseau qui voit le jour : bus, vélo, navette électrique.

Trois lignes de tramway

L'ancien tramway était composé de deux lignes reliant le Campus 2 de Caen à l'arrêt Ifs Jean Vilar et le quartier de la Grâce de Dieu à Hérouville-Saint-Clair. Le nouveau tramway comportera une ligne supplémentaire. La première ligne reliera Hérouville-Saint-Clair à Ifs Jean Vilar, la deuxième, le campus 2 à la presqu'île, "Maintenant, les gens pourront rejoindre facilement la bibliothèque Alexis de Tocqueville, le Cargö, ou encore le tribunal de grande instance.", ajoute Antoine Forget, responsable offre et informations voyageurs à Keolis Caen mobilités. Enfin, la troisième ligne permettra de rejoindre le centre de Caen à l'arrêt château-Quatrans jusqu'à Fleury-sur-orne. Un tramway passera toutes les 10 minutes de 5h45 à 00h30.

Ligne Ellipse

Une des principales nouveautés du réseau est la ligne de bus Ellipse. Cette ligne reliera Caen, Hérouville-Saint-Clair, Colombelles et Mondeville, sans passer par le centre-ville. De nouveaux accès seront ainsi possibles entre le Mémorial et la gare SNCF, et au niveau du chemin de la Hague à Hérouville-Saint-Clair. Un nouvel arrêt se trouvera devant la colline aux oiseaux. Un bus passera toutes les 15 minutes aux heures de pointe, de 5h45 à 00h30.

Nouvelles lignes de bus

Certaines lignes de bus changeront de numéro, seront rallongées ou regroupées. Par exemple la ligne 3 de l'aéroport Carpiquet à Ifs Jean Vilar remplacera la ligne 7. La ligne 4 du centre commercial d'Hérouville à Ifs Jean Vilar permettra une liaison à Fleury-sur-Orne. Six allers-retours supplémentaires seront proposés du lundi au samedi entre Caen et Ouistreham. Tous les changements sont à consulter sur le site twisto.fr.

Navette dans le centre

La navette gratuite du centre-ville avait été mise en place suite aux travaux du tramway en 2018. Fort de son succès avec plus de 500 utilisateurs chaque jour, la navette continuera de circuler dans le centre de manière 100% électrique.

Le service vélo

Les services Twisto vélo seront toujours disponibles, avec une station temporaire au Mémorial, installée pour la saison touristique, et une nouvelle station prévue à Mondeville en juin.

