Caen. A Caen, Twisto recrute 50 conducteurs le temps des travaux

À Caen (Calvados), les travaux du tramway se préparent… Et si le chantier, qui débutera au 1er janvier 2018, représente pour beaucoup d'usagers et de Caennais des mois d'adaptation et de galère de transport, c'est aussi une belle opportunité de développement économique pour l'agglomération.

Lire aussi:

• Une maison pour tout savoir sur le futur tramway de Caen

• Chantier du tram à Caen: des vélos et des navettes électriques dès janvier 2018



Une nécessité de formation

Un pic d'activité qui commence dès maintenant avec le recrutement de 50 conducteurs le temps des travaux. "L'arrivée du nouveau tram va nécessiter la mise en oeuvre pendant un an et demi d'un réseau de substitution et beaucoup de formation pour nos conducteurs, précise Bruno Guégan, directeur de Keolis en charge du réseau Twisto. Pendant cette période, cette cinquantaine de conducteurs va pouvoir palier ceux qui seront pendant ce temps en formation."

Car actuellement, les conducteurs du réseau Twisto ne sont pas formés à la conduite sur rail, différente de celle d'un bus ou d'un tramway sur roues. "Les personnels seront formés à l'utilisation du tramway, les procédures de sécurité, le nouveau matériel…"

Des CDI à la clé

Et parmi cette cinquantaine de conducteurs recrutés le temps des travaux, certains décrocheront même un CDI. Une condition pour cela: passer la certification SNCF qui permet aux conducteurs de passer du bus au tram sur rail selon les besoins.

Un peu mois de 20 postes sont encore à pourvoir. Les autres chauffeurs ont déjà entamé leur formation, de trois mois minimum, afin d'être prêts à prendre le volant dès le mois de janvier.

A LIRE AUSSI.

Chantier du tram à Caen: des vélos et des navettes électriques dès janvier 2018

Transports : Les contrôleurs de l'agglomération caennaise bientôt équipés de caméras