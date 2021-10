Caen. Vélolib, la nouvelle offre de vélos lancée à Caen

Plus facile à prendre en main, mieux répartis sur les différents quartiers et même équipés d'une assistance électrique : c'est la promesse faite par les nouveaux vélos en libre-service de la ville de Caen (Calvados). Lancée mercredi 31 janvier 2018, l'offre Vélolib compte en tout 170 vélos.

Batterie or not batterie

Une offre qui vient compléter Véloloc, lancée une dizaine de jours auparavant, qui permet elle d'emprunter un vélo à assistance électrique ou non, pour une durée de trois à six mois. Cette fois-ci, la location à l'heure ou la journée est possible.

Le principe est simple : pour louer un vélo, il suffit de se rendre dans l'une des 17 stations, toutes équipées d'un terminal de carte bleue. Si vous souhaitez bénéficier de l'assistance électrique, un passage en boutique Twisto s'impose. Sur place, le client retire une petite batterie, moyennant une caution. Il repart avec, la recharge chez lui et la positionne sur n'importe quel Vélolib qu'il emprunte par la suite.

Les stations sont réparties de façon à mieux desservir la périphérie de Caen. - Twisto

Des véloparks à venir

Autre petit plus : l'appli mobile a été adapté pour permettre de voir où se trouvent les stations les plus proches et surtout le nombre de vélos disponibles en temps réel. Et l'offre Twisto Vélo sera complétée en mars par quatre "Vélopark" qui seront ouverts aux vélos Twisto comme à ceux des particuliers.

