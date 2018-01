A Caen : comment se déplacer malgré l'arrêt du tramway ?

Mardi 2 janvier 2018, les travaux pour le nouveau tramway comment à Caen (Calvados). Pendant dix-huit mois, les habitants de Caen la mer vont devoir faire sans. Voici les solutions proposées par l'agglomération.

Il a fermé définitivement ses portes dimanche 31 décembre 2017. Après quinze années de fonctionnement, le tramway de Caen (Calvados) va faire littéralement peau neuve. Les travaux commencent mardi 2 janvier 2018.

Pendant dix-huit mois, les habitants de Caen la mer vont devoir composer pour continuer à se déplacer comme avant. "C'est le début d'une nouvelle aventure, avance Rodolphe Thomas, vice-président de Caen la mer en charge des transports, ça va effectivement être un peu le bazar mais le but est que chacun s'approprie ce projet. Avec dix-huit mois de désagréments, de tracasseries peut-être mais nous faisons tout pour informer les habitants".

Quatre nouvelles lignes de bus

Ainsi, deux nouvelles lignes de bus A et B circuleront au plus près des anciens itinéraires du tram. Ces lignes circuleront de 5h30 à 0h30 du lundi au dimanche avec des fréquences entre cinq et dix minutes.

À cela viennent s'ajouter deux nouvelles lignes de bus Express A et B. La ligne Express A circulera entre les arrêts "Gare SNCF" et "Campus 2" avec une fréquence de 10 minutes en heures de pointe. L' Express B circulera entre les arrêts "Gare SNCF" et "Grâce de Dieu" avec une fréquence de 15 minutes en heures de pointe.

En raison des travaux certains arrêts habituels peuvent être modifiés. Tous les itinéraires sont à retrouver sur le site de Twisto, ici.

Navette électrique

Une navette électrique va faire son apparition dans le centre-ville. Dans les rues piétonnes de Caen et sur l'esplanade de la bibliothèque Alexis De Tocqueville, pas besoin de repérer un arrêt. Un simple geste de la main suffira pour demander l'arrêt de la navette. Elle circulera du lundi au samedi de 12h30 à 20h00 avec une fréquence de 15 minutes.

