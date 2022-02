Caen. Normandie : coup dur pour le centre d'information jeunesse

Une décision brutale. Le Centre régional d'information jeunesse (Crij) a appris lundi 18 décembre 2017, la fin des subventions allouées par la Région Normandie. Une réunion était organisée mercredi 20 décembre entre la direction du centre et la région.

Licenciements et fin de projets

"La Région trouve le Crij obsolète alors que nous sommes à la pointe en ce qui concerne la méditation numérique et la communication", explique Benoît Vannier, directeur du Crij Normandie.

Subventionné à hauteur de 450 000 euros par la Région, ce qui représente 30% du budget du Crij, le centre va devoir entamer l'année 2018 par une baisse de la masse salariale. "Nous avons 26 salariés entre Caen et Rouen, il va falloir réduire. Et puis surtout on va arrêter des initiatives pour les jeunes comme Atoutstages créé sur sollicitation de la Région". Atoutstages permet de mettre en contact des entreprises et des jeunes. Depuis 2006, 41 272 candidats et 3 529 entreprises se sont inscrits.