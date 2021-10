Rouen. Football (Coupe de France) : le FC Rouen se qualifie pour le 7ème tour

Les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) sont qualifiés pour le 7ème tour de Coupe de France ! Une qualification acquise après une victoire au bout du suspense face à Gonfreville-l'Orcher ce dimanche 22 octobre 2017 au stade Robert Diochon.

Le match commence par un round d'observation où aucune des deux équipes ne parvient à se procurer des occasions de but. C'est donc logiquement que les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de 0-0.

Au bout du suspense

Au retour de la pause, les Diables Rouges semblent prendre le dessus sur leur adversaire du jour avec une pression nettement plus flagrante. Mais les visiteurs ne plient pas et arrachent la prolongation. À la 110ème minute, les Rouennais se font peur avec l'expulsion pour un deuxième carton jaune de Mustapha Benzia. Mais malgré cela, les deux équipes terminent le match à 0-0.

Il faut donc se rendre à la séance de tirs aux buts. Et l'expérience du gardien rouennais Issa Coulibaly se fait sentir. Lui, le spécialiste des penaltys, arrête deux tirs aux buts et donne la victoire à son équipe (4-2).

Issa Coulibaly: "C'est la victoire de tout un groupe. On est allé la chercher cette qualification, Gonfreville a très bien défendu. La Coupe de France me rappelle forcement de bons et de moins bons souvenirs puisque j'ai vécu l'épopée avec Quevilly en 2012. Donc pourquoi pas y retourner avec le FC Rouen (sourire)."

Les Diables Rouges sont donc qualifiés pour le 7ème tour de la Coupe de France qui se jouera le week-end des 11 et 12 novembre 2017. Le tirage au sort sera effectué le jeudi 26 octobre 2017 à Paris.

