Caen. Football (Nationale 3) : Rouen n'est plus leader, Bayeux et Deville vont mal après la 7e journée

Le resumé de la journée

Pour le compte de la septième journée de N3, après un week-end de Coupe de France qui voit encore des Normands en course, beaucoup de duels d'envergure se sont déroulés ce samedi 3 novembre.

À commencer par la belle opération de la réserve du SM Caen, emmenée par Ismael Diomandé, face à Rouen qui était encore invaincu jusqu'ici mais aussi le derby brillamment remporté par les Saint-Lois. Les PTT de Caen ont quant à eux pris l'eau à Dieppe (5-0).

Les résultats

Pacy-Ménilles 1 - 1 Evreux

Buteurs : Pacy-Ménilles : Abdou (44') / Evreux : Omar (17')

SM Caen "B" 1 - 0 Rouen

Buteur : Mouaddib (28', sp)

Dieppe 5 - 0 ASPTT Caen

Buteurs : Levasseur (38' sp, 40'), Rimbert (45'), Fall (61'), Lefebvre (68')

QRM "B" 2 - 1 Cherbourg

Buteurs : QRM : Loppy (5', 26') / Cherbourg : Dunand (72')

Saint-Lô 3 - 0 Bayeux

Buteurs : Bopu (57'), Bonnemains (63'), Coulibaly (71')

Alençon 4 - 2 Deville Maromme

Buteurs : Alençon : Ergun (6'), Tessier (36'), Hamdaoui (75', 90') / Deville Maromme : Hitouss (28'), Dia (83')

Avranches "B" 2 - 0 Gonfreville

Buteurs : Colin (13', 63')

Les réactions

Fabrice Vandeputte (entr. Caen "B"): "C'est une belle victoire en terme d'état d'esprit, de don de soi. A 10 contre 11 pendant 50 minutes, les garçons ont répondu présents même si on a eu un peu de réussite sur la fin. On a été présents dans les duels, on progresse."

David Giguel (entr. Rouen) : "On a fait une erreur technique qui nous coûte cher. C'est dur de perdre pour la première fois de la saison mais on a manqué de la justesse, de précision dans les derniers ballons et de la mobilité devant le but."