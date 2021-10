Rouen. Football : duel de National 3 entre le FC Rouen et Gonfreville en Coupe de France

Nouveau tour de Coupe de France pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui vont défier l'équipe de Gonfreville dimanche 22 octobre 2017 au stade Robert-Diochon à partir de 15h.

Depuis que le tirage a été effectué vendredi 13 octobre 2017 près de Rouen, le match entre les deux club de National 3 est sur tous les lèvres, puisqu'il s'annonce comme un des chocs de ce 6ème tour.

Mauvais tirage pour les deux équipes

"Ce n'est pas un bon tirage pour nous car on tombe sur notre bête noire, déclarait le secrétaire général du club lors du tirage. "Déjà l'an passé, on évoluait dans la même division et ils nous avaient battu par deux fois et cette saison on a déjà disputé le match aller là-bas et on a encore été battu. J'espère que chez nous on fera un autre résultat. La Coupe de France est une autre compétition donc j'espère qu'on fera mieux."

Du coté de Gonfreville, les avis sont également mitigés : "C'est un des pires tirages qu'on pouvait avoir, on jouera avec nos valeurs, on les a battu en championnat donc les deux ont leur chance et que le meilleur gagne."

En championnat, les deux équipes sont au coude à coude et occupent la 7ème et la 8ème place avec le même nombre de points. Lors du match aller, les joueurs de Gonfreville s'étaient imposés sur le score de 2-1.

A LIRE AUSSI.

Football (Coupe de France) : Découvrez le tirage au sort du 6e tour en Normandie !