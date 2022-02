Rouen. Football : le FC Rouen s'impose difficilement et prend les commandes

Les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) restent invaincus dans ce championnat de National 3. Dernière victoire en date, le samedi 20 octobre 2018 sur leur pelouse du stade Robert-Diochon, pour le compte de la 7e journée contre Gonfreville (2-1).

Si les Rouennais avaient réalisé l'exploit de ne pas avoir encore encaissé de but depuis le début de saison, la série s'est arrêtée très vite dans ce match. Dès la 4e minute de jeu, l'ancien buteur maison Stive Mendy arrivé à Gonfreville a ouvert pour les visiteurs du jour après une erreur défensive (1-0).

Victoire dans les arrêts de jeu

Il faudra attendre la 67e minute de jeu pour voir les Rouges et Blancs égaliser par l'intermédiaire de Archi Fataki, de la tête (1-1). C'est finalement dans les arrêts de jeu de la partie, après l'expulsion quelques minutes plus tôt d'un joueur de Gonfreville, que les Rouennais ont marqué le but de la victoire sur un mauvais renvoi sur corner et une tête de Fataki, auteur d'un doublé (2-1).

Au classement, les Diables Rouges reprennent la tête du championnat avant une petite trêve le week-end prochain avec le 6e tour de la Coupe de France, face à un adversaire qui sera tiré au sort le mardi 23 octobre 2018.