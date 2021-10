Darnétal. À Darnétal, un vaste projet immobilier à la place de la friche Aoustin

Les nostalgiques de Darnétal et de l'industrie de l'agglomération vont devoir tourner la page. La friche Aoustin, laissée à l'abandon par l'entreprise puis par son éphémère successeur, va bientôt disparaître. Le site de 2,5 hectares, utilisé depuis par les gendarmes et les pompiers pour s'entraîner depuis près de deux ans, va laisser place à un important programme immobilier.

Pris en main par un promoteur immobilier, le projet sera financé par des fonds privés. "Nous sommes gagnants, car nous allons avoir de beaux logements sans dépenser d'argent", savoure Christian Lecerf, le maire de Darnétal. Surtout, le quartier va complètement changer de visage avec l'arrivée de huit pavillons et de plusieurs bâtiments de logements collectifs mêlant logements sociaux et habitations en accession sociale à la propriété pour les primo-accédants. En tout, 250 logements assureront la mixité sociale.

Premiers emménagements fin 2019 ?

Si le budget et le calendrier de l'opération sont tenus secrets par le promoteur, Christian Lecerf estime que "le premier coup de pelle pourra être donné vers décembre 2018". Avant de voir les premières familles emménager un an plus tard.

Aux portes de ce futur quartier, la commune veut réhabiliter les dernières cressonnières de la commune, laissées à l'abandon depuis le départ en retraite de leur exploitant cressicole. Les bassins pourraient être transportés en parc ludique pour apprendre à découvrir la flore aquatique.

