Darnétal. La métamorphose du quartier du parc du Robec est actée

Les élus de Darnétal (Seine-Maritime) à côté de Rouen, peuvent pousser un ouf de soulagement. "On a failli jeter l'éponge plusieurs fois", confesse désormais le maire, Christian Lecerf. La faute à la complexité des dossiers pour bénéficier de subventions de l'Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) ou de la politique de la ville. C'est la première fois que la commune de moins de 10 000 habitants se lance dans l'aventure. La cible ? Le quartier du parc du Robec, complètement refait dans les années 60 avec les défauts de l'époque : des grandes barres d'immeuble, une tour Borel de 18 étages et un certain enclavement par rapport au reste de la ville. Au fil du temps, certains des immeubles vieillissent mal et la plupart ne sont pas aux normes d'accessibilité, car "on construisait sans ascenseur à l'époque", précise Jean-Marie Dehut, premier adjoint en charge de la politique de la ville et du logement.

Des problèmes latents d'insécurité se font aussi sentir, notamment aux abords de la tour. "Ce qu'il faut, c'est trouver les solutions aujourd'hui, avant que cela devienne un quartier comme l'on peut en voir dans des villes qui sont très en difficultés", précise le maire.

Cinq ans de travaux

La réflexion a donc été globale pour améliorer le cadre de vie. Vingt logements vont être détruits côté Robec, pour ouvrir le quartier sur la ville. Les immeubles vont être réhabilités par les deux bailleurs sociaux représentés, Habitat 76 et Logiseine. Les parkings vont être revus et un jardin va être refait au milieu du quartier, pour en faire un lieu de vie et de jeux pour les enfants, là où il ne reste qu'une friche aujourd'hui. Un centre social va aussi être installé, en plein cœur du quartier, et la réhabilitation du complexe sportif Ferry va s'achever. Quasiment l'ensemble de la voirie sera aussi refait.

Un projet à plus de 29 millions d'euros, financé pour moitié par les bailleurs sociaux, puis par les différentes collectivités et par l'ANRU à hauteur de 7,4 %. Les travaux doivent s'échelonner en quatre phases jusqu'en 2025.