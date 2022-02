Rouen. Immobilier : après Lubrizol, faut-il s'inquiéter pour le marché ?

Avec la qualité de l'air, le nettoyage des suies ou la pollution des sols et de l'eau, la question immobilière est arrivée très rapidement après l'incendie de l'usine Lubrizol, à Rouen (Seine-Maritime), le jeudi 26 septembre 2019. Sur les réseaux sociaux, des propriétaires s'inquiétaient de la valeur de leurs maisons ou indiquaient qu'ils voulaient quitter au plus vite leurs appartements pour s'éloigner des environs de Lubrizol.

L'exemple de Toulouse après AZF

Des propos qui ne semblent pas encore s'être transformés en actes. "Aujourd'hui, en tant que professionnel, on n'a pas vu de congés augmenter suite à l'incident, dans l'immédiat en tout cas, et on n'a pas plus de mandats de vente non plus", assure Théau Boutin, responsable programme et conseiller vente chez Guernier immobilier. Selon les professionnels, il faut surtout se laisser le temps de la réflexion et ne pas agir à la légère. "Tout dépend du projet de vie à ce moment-là, si on avait déjà le projet d'aller vivre ailleurs", poursuit-il.

Ces dernières années, les sinistres comparables en France ne sont pas nombreux. Il faut remonter à 2001 et à l'explosion de l'usine AZF, à Toulouse. "Le marché n'a pas changé dans les semaines suivantes, il n'y a pas eu de creux après AZF, se souvient Christian Oumehdi, expert immobilier dans la Ville rose. Ça a pu décaler ou retarder des projets, mais pas les annuler car c'était un événement ponctuel, pas amené à se reproduire", ajoute-t-il, en précisant qu'il y a 15 000 nouveaux arrivants chaque année à Toulouse.

À Rouen, "où on manque de logements et où le marché est tendu", le risque de récidive est tout aussi faible. Mais les quartiers les plus proches de l'usine pourraient être associés dans la durée au sinistre. "C'est vrai que ça ne va pas redorer l'image de ce secteur géographique", conclut Théau Boutin.

