Rouen. "Chez moi tout est compartimenté" : les conseils d'une pro pour gagner de la place

Ranger son intérieur peut devenir un casse-tête, voire une véritable angoisse pour certains. Avant de vous lancer dans le grand ménage de printemps, l'important est d'abord de trier ses affaires. Une étape cruciale selon Capucine Babette, home-organiser (organisatrice d'intérieur) à Rouen. "Si on range des choses que l'on n'a pas triées avant, on se contente de les déplacer", explique d'emblée la jeune femme. "En triant, on élimine le superflu, on se débarrasse de l'inutile et on y voit déjà plus clair."

Compartimenter... et étiqueter !

Finalement, nous rangeons pour gagner de l'espace. Et en termes d'optimisation, Capucine Babette a quelques conseils. "Ce qui pêche, en général, c'est l'organisation globale du rangement qui n'est pas optimisé. Il y a un peu trop d'affaires et surtout il y en a partout." Pour autant, il n'y a pas de quoi se décourager selon la jeune femme : "L'organisation, ça s'apprend, ça s'acquiert et une fois qu'on l'a on ne fait pas machine arrière."

Parmi les méthodes en vogue que défend particulièrement la jeune entrepreneuse, il y a le compartimentage en boîtes. "Chez moi, tout est compartimenté et c'est quelque chose que je recommande beaucoup à mes clients." A chaque boîte son type d'affaires. En plastique, décorée, sous forme de panier ou transparente, les boîtes ont l'avantage de cloisonner nos types objets et peuvent être placées à la fois à l'air libre ou dans des tiroirs ainsi que des meubles. "En plus de compartimenter avec des boîtes, c'est bien aussi de rajouter des étiquettes", poursuit Capucine Babette. Pour gagner davantage de place chez soi lorsqu'on en a peu, il faut "utiliser l'espace vertical", conclut la spécialiste, c'est-à-dire les étagères, porte-manteaux, accroches murales... Place maintenant au grand ménage de printemps !