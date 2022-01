Mont-Saint-Aignan. À la rentrée 2019, le CESI s'implantera au Madrillet

À la rentrée 2019, le CESI, cet organisme de formation d'ingénieurs, va déménager. Actuellement situé sur le campus de Mont-Saint-Aignan, il rejoindra celui du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) et s'installera donc à côté des autres écoles d'ingénieurs de l'agglomération (INSA, Esigelec et Esitech).

"Nous allons nous implanter dans un lieu stratégique centré sur l'ingénierie et les sciences", explique Christine Dispa, la directrice régionale du CESI nord-ouest. Son ambition: permettre à l'école et à ses 1 200 élèves de rayonner au niveau national voire même international. "Nous serons au coeur d'un campus de 8 000 élèves ingénieurs", s'enthousiasme Christine Dispa.

Des outils dernier cri

Pour cela, le nouveau bâtiment disposera de différents outils dernier cri: une plateforme pédagogique avec des robots connectés mobiles mais aussi des outils en réalité virtuelle et en réalité augmentée. "Les élèves, les enseignants-chercheurs et les salariés en formation professionnelle pourront être sensibilisés à ces technologies", précise Christine Dispa.

Ce déménagement permettra aussi de pousser les murs. Le CESI s'agrandit de 30 %, le nouveau bâtiment de 10 000 m2 comptera notamment des laboratoires et des espaces de co-working. "Il y aura plus d'espace dédié à la créativité et l'innovation", conclut la directrice régionale du CESI nord-ouest.

Le projet architectural a déjà été retenu. Le permis de construire va être déposé. La pose de la première pierre devrait avoir lieu en 2018 pour une première rentrée prévue en 2019.

