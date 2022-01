Rouen. Seine-Maritime : il roule ivre et tente de semer les policiers

Le dimanche 2 juillet 2017, Anthony Blanc, 32 ans, décide de prendre le volant pour aller boire un verre à Rouen (Seine-Maritime). Il est déjà passablement alcoolisé et prend des risques inconsidérés. Une patrouille de police le voit faire des embardées sur la route, le prend en chasse et, actionnant les avertisseurs sonores, le somme de s'arrêter. Le conducteur ne veut rien entendre et poursuit sa route, grillant deux feux rouges au passage. Des collègues policiers, avertis, dressent un barrage où le prévenu est forcé de s'arrêter. Entendu, il dira qu'il a pris peur en se sachant en défaut de permis depuis sa sortie de prison en janvier 2017.

Prison ferme

A la barre, lors de son procès devant le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) le lundi 3 juillet 2017, il ajoute: "Je pensais ne plus pouvoir recommencer mes bêtises." Il a 11 condamnations à son casier judiciaire, notamment pour des infractions routières. " Un palmarès éloquent en dépit d'une situation sociale porteuse", dit le procureur. Pour sa défense, "l'aspect psychologique ne doit pas être éludé, une nouvelle incarcération n'est pas la solution".

Ce n'est pas l'avis du tribunal qui le condamne à un an de prison dont huit mois ferme, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans et à une obligation de soins.

