Rouen. Près de Rouen, prison ferme pour le conducteur fou

À Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), le 16 novembre 2018, une patrouille de police municipale voit un véhicule zigzaguer sur la voie publique. Ils s'approchent et demandent au conducteur de sortir. Docile dans un premier temps et prêt à s'exécuter, le prévenu démarre finalement en trombe et amorce une course folle dans les rues de la ville. Les policiers le suivent et constatent le comportement inconscient du conducteur qui slalome entre les voitures qui circulent, forçant les piétons, dont une femme traversant la chaussée avec la poussette de son enfant, à éviter la collision. Les feux rouges ne sont pas respectés et tous doivent s'écarter pour le laisser passer, se réfugiant alors sur le trottoir. Ne maîtrisant plus son véhicule, il percute une voiture et se trouve forcé à s'arrêter. Acculé, il se positionne sur le toit de son véhicule à la vue des policiers, avant d'être interpellé.

Un passé éloquent

Interrogé, on s'aperçoit que Slimane Abdellaoui, 29 ans, circule en dépit de l'annulation de son permis dans des circonstances similaires. Son casier affiche en effet de nombreuses condamnations pour infractions routières et usage de stupéfiants et il a déjà connu l'incarcération. Il dit avoir paniqué devant le risque de retour en prison.

Le procureur de la République considère "le comportement effrayant et inconscient du prévenu". Sa défense suggère que "c'est la peur de la prison qui l'a fait agir ainsi". À l'issue de ses délibérations à l'audience du lundi 14 janvier 2019, le tribunal le reconnait coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de dix mois de prison ferme, au prolongement de l'annulation de son permis d'une durée de six mois et prononce son maintien en détention.

