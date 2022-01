Rouen. Plongez à la découverte de la grande barrière de corail au Panorama de Rouen

Après une plongée dans le Rouen médiéval de l'époque de Jeanne d'Arc, retour à la nature et direction les côtes de l'Australie. La nouvelle toile du Panorama XXL de Rouen (Seine-Maritime), qui ouvrira ses portes le vendredi 15 septembre 2017, fera plonger les visiteurs dans les fonds sous-marins pour explorer la grande barrière de corail.

Immersion au fond de la mer

Sur 32 mètres de haut et 100 mètres de large, les visiteurs pourront découvrir ce trésor de la nature à taille réelle. Une immersion dans l'univers sous-marin rendue possible grâce au travail d'Yadegar Asisi, qui réalise d'ailleurs toutes les toiles depuis l'ouverture du Panorama.

"C'est un mélange de dessins, de peintures, de photographies - il faut à peu près 50 000 photographies pour faire un panorama - et d'image numériques", détaille Laure Dufay, directrice du site. Après trois voyages en Australie et plusieurs plongées d'exploration, l'artiste a modifié l'image dans ses ateliers pour "travailler l'aspect de perspective et de profondeur qui donne l'impression d'être entouré de la barrière", précise la directrice de la structure.

Coraux mais aussi poissons, mollusques et faune marine… Tout y est! Et pour compléter le tout, un travail est fait sur la lumière et une bande-son spécifique est diffusée.

Éveiller les consciences

"Au-delà du choc esthétique, l'idée du Panorama c'est aussi de provoquer un choc d'éveil des consciences, poursuit Laure Dufay. La grande barrière a subi un épisode de blanchissement très sévère en 2016 et des scientifiques montrent qu'il est fort possible qu'elle ne se relève pas de cet épisode. Nous voulons avoir un discours sur la nécessité de protéger la grande barrière afin que ce ne soit pas dans quelques années juste un souvenir sur une toile."

Conçue en Allemagne, la toile sera présentée pour la toute première fois en France. Une nouvelle exposition rendue possible grâce au soutien de la Métropole Rouen Normandie qui a investi 350 000 euros sur ce nouvel environnement pour le Panorama.

