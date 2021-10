Immersion. Vue sur l'épave du Titanic au Panorama XXL de Rouen

Titanic, les promesses de la modernité est la 5e toile de Yadegar Asisi exposée au Panorama XXL à Rouen (Seine-Maritime). Son inauguration fait écho à l'Armada et vient nous rappeler les dangers de la mer. Yadegar Asisi nous parle de sa création :

Pourquoi avoir choisi de parler du Titanic ?

Yadegar Asisi : "On connaît le déroulement précis du drame, mais l'intérêt ne se dément pas. Ce naufrage a frappé les esprits à l'époque et a marqué l'histoire du monde. Ce navire était réputé insubmersible, mais il a pourtant coulé. Le Titanic, pour moi, figure les limites de la technologie. La nature reprend ses droits avec le naufrage de ce monstre d'acier."

Titanic s'inscrit-il dans la continuité des autres panoramas que vous avez conçus ?

"J'ai imaginé plus d'une dizaine de panoramas à l'heure actuelle, qui se divisent en plusieurs catégories : ceux qui sont consacrés à un moment clé de l'histoire d'une ville comme Rouen 1431 ou Rome 312 ou des panoramas dédiés à la nature comme Amazonia et la grande barrière de corail. Titanic est un moment phare de l'histoire de l'humanité, il symbolise à lui seul une révolution technologique. C'est ce que souligne le sous-titre : cet éternel débat entre la tradition et la modernité et l'enthousiasme lié au progrès. Plus que le drame lui-même, c'est davantage ce que ce drame a symbolisé qui m'intéresse."

Comment avez-vous réalisé ce panorama ?

"C'est un projet de longue haleine. Chaque panorama demande trois à cinq ans de travail. Pour la grande barrière de corail, j'avais eu l'occasion d'explorer le site en plongée pour m'imprégner. C'est bien plus compliqué pour approcher l'épave du Titanic : il y a une liste d'attente de six ans. Mais, d'un côté, c'est un évènement qui est très documenté, les sources iconographiques sont immenses. Alors nous avions suffisamment de matériaux pour réaliser cette toile monumentale. Nous avons conçu d'abord une maquette 3D qui a été densifiée pour créer une atmosphère réaliste, mais je me suis aussi réservé une certaine liberté en tant qu'artiste. Avec un panorama, on appréhende différemment ce sujet. Cela vient compléter ce qu'on a pu en dire dans les livres ou dans les films : c'est plus une expérience immersive. Même en 100 plongées, nous n'aurions pas réussi à ressentir les sensations et les émotions que nous offre ce panorama !"

Quel type de musique avez-vous choisi ?

"J'ai fait appel au compositeur Éric Babak qui a déjà travaillé avec moi sur d'autres panoramas. Le spectacle dure environ 14 min. Je voulais que le visiteur se laisse complètement envahir par le calme des profondeurs. La bande-son est véritablement immersive et narrative. Elle invite au voyage."

