Rouen. Rouen : bilan positif pour la Barrière de corail au Panorama XXL

Tendance Ouest : Quel bilan tirez-vous après les huit mois d'installation de la Grande barrière de corail au Panorama XXL ?

Laure Dufay : Le bilan est très positif, l'exposition a rapidement attiré du public et nous avons enregistré plus de monde que d'habitude. Au total, il y a eu près de 100 000 visiteurs sur toute la durée de l'exposition. En moyenne, par mois, 12 106 visiteurs sont venus visiter le Panorama, c'est un record ! Surtout, il n'y a pas eu d'essoufflement lors des derniers jours de l'exposition. La Grande barrière de corail, c'est un sujet grand public et c'est d'ailleurs une thématique qui pourrait revenir dans une prochaine toile.

T.O. : Pourquoi avoir choisi de faire revenir Rouen 1431 qui a déjà été exposé entre 2016 et 2017 ?

L.D. : Tout d'abord, après la fermeture du Panorama cette semaine, le décrochage de l'ancienne toile et l'accrochage de la nouvelle s'est passé sans encombre. C'est notre cinquième changement et nous sommes désormais rôdé. Rouen 1431, c'est une toile emblématique qui a été créée pour la Ville de Rouen et qui reconstitue la vie à l'époque de Jeanne d'Arc. Surtout, de nombreux touristes et tour-opérateurs nous ont demandé de remettre cette toile car elle donne une accroche locale dans la visite du Panorama XXL.

T.O. : Quelle affluence attendez-vous pour ce retour d'une toile déjà vue ?

L.D. : Elle restera un peu plus de trois mois au Panorama, nous n'aurons donc pas une affluence comparable au premier accrochage [près de 160 000 visiteurs avaient fait le déplacement pendant huit mois, ndlr]. Mais Rouen 1431 fera un nouveau retour du moment de l'Armada en juin 2019. Cette toile a été très appréciée par les Rouennais et beaucoup sont revenus plusieurs fois. Ils ont fait découvrir cette toile à des amis ou à leur famille qui n'est pas du territoire.

Des animations le samedi 2 et le dimanche 3 juin 2018

Rouen 1431 est visible à partir du vendredi 1er juin 2018 et jusqu'au dimanche 30 septembre. Plusieurs animations sont prévues pour le premier week-end d'installation avec la mobilisation d'une trentaine de personnes venant de trois associations.

Rome 312 fera ensuite son retour à partir du vendredi 5 octobre 2018 puis, ce sera au tour d'Amazonia avant une troisième installation de Rouen 1431 lors de l'Armada.