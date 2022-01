Exotique. Le Panorama à Rouen propose une plongée au large de l'Australie

Le Panorama XXL à Rouen (Seine-Maritime) présente un spectacle imaginé par Yadegar Asisi dans lequel l'artiste offre une vue imprenable sur un des plus beaux sites naturels au monde : la grande barrière de corail. Cette toile monumentale est présentée dans une ambiance musicale et lumineuse propice à l'immersion.

Un espace naturel en péril

Sur la côte nord de l'Australie s'étend sur 2 300 km la grande barrière de corail : un site naturel exceptionnel malheureusement menacé par la pollution et le réchauffement climatique. Cet écosystème marin est le plus diversifié au monde, mais c'est aussi le plus complexe. La barrière de corail héberge une large variété d'espèces : coraux, coquillages, crustacés, éponges, algues ou poissons soit un million d'espèces qui cohabitent à proximité du récif. Créée en 2015, La grande barrière de corail est le 3e panorama nature de l'artiste après Everest et Amazonie. L'artiste sélectionne des espaces naturels en péril et donne l'occasion aux visiteurs de les découvrir sans voyager. Par le choix de ces sujets, l'artiste souhaite montrer son intérêt pour le monde sauvage et partager son émerveillement pour ses richesses.

Un parcours didactique

Le panorama en lui-même constitue l'apogée de la visite, mais le spectateur est d'abord invité à se préparer à cette expérience en traversant un espace d'exposition. Les premières salles lui permettent de comprendre l'intérêt écologique de ce site, mais aussi pourquoi l'artiste Yadegar Asisi a choisi de parler de la barrière de corail et comment l'artiste a souhaité aborder le sujet c'est-à-dire sous quel angle, avec quels moyens techniques et quels soutiens humains. Un film nous informe en particulier sur le travail de prospection mené par l'artiste et son équipe afin de réaliser un panorama le plus proche possible de la réalité. L'exposition est complétée par des clichés de WWF à propos d'espèces en péril, des expositions de coraux emblématiques et quelques oeuvres d'art d'une plasticienne rouennaise ayant également pour préoccupation l'environnement : Aude Bourgine.

Une odyssée sous les mers

Lorsque le spectateur pénètre en fin de parcours dans la tour qui abrite le panorama, c'est une véritable expérience qui s'offre à lui. Bercé par une musique zen, il découvre les fonds marins tels qu'ils sont à 30 mètres de profondeur. Les plateformes de la tour lui permettent de bénéficier d'une vue plongeante à 6, 12 et 15 mètres de haut afin d'apprécier tous les détails de cette toile colorée. Pour que l'expérience soit la plus authentique possible, l'artiste a souhaité respecter les teintes chromatiques des profondeurs et s'est basée sur des prises de vues à la lumière naturelle. Passée une profondeur de 30 mètres les couleurs sont en effet filtrées par l'eau et le vert et le violet s'estompent au profit des nuances bleutées. L'artiste a donc reproduit les couleurs telles que les plongeurs peu les voir.

Pratique. Jusqu'au 27 mai 2018. Du mardi au dimanche de 10h à 19h. Panorama XXL à Rouen. Tarifs 6,5 à 9,5 €. http://www.panoramaxxl.com

