Rouen. Rouen : les usagers consultés sur la fusion des deux musées

Les deux anciens voisins devraient bien abattre la cloison qui les sépare, et bientôt cohabiter dans un espace unique et complètement repensé. En effet, la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) a toujours pour projet de faire fusionner les musées des antiquités et d'histoire naturelle, tous deux installés dans le haut de la rue Beauvoisine à Rouen (Seine-Maritime).

Une "co-construction" avec les visiteurs

"Les deux collections sont complémentaires, on a préparé un projet scientifique et culturel qui a été présenté au ministère de la Culture", justifie son président, Frédéric Sanchez. Mais encore reste-t-il à mettre les œuvres en valeur. "Évidemment, il y a un gros travail sur la façon de présenter les collections", concède le président de la Métropole. Pour cette tâche, il a choisi de demander l'aide des quelque 170 000 visiteurs annuels des deux musées, pour "répondre à leurs besoins et à leurs envies". Jusqu'à la fin de l'année 2019, une série de petits événements est prévue comme des questionnaires à remplir, des ateliers ou des débats publics comme celui qui s'est tenu le vendredi 5 octobre 2018.

Les éléments ainsi récoltés devraient permettre de dessiner les contours du futur musée Beauvoisine. "À partir de là, ça viendra nourrir le concours du projet architectural et scénographique", confirme Frédéric Sanchez. Mais pour cette étape, il faudra sûrement attendre deux ans de plus.

Un délai qui devrait permettre de faire avancer un autre projet préalable à celui de la rue Beauvoisine : la création d'un centre de conservation des œuvres d'art, à Déville-lès-Rouen, pour l'ensemble de la Réunion des musées métropolitains (RMM). Un bâtiment qui pourra accueillir les collections à l'heure de l'arrivée des ouvriers et des engins de chantier dans leur antre de la rue Beauvoisine.