Clères. Seine-Maritime: des escape games dans des musées et des abbayes !

Envie de vous creuser les méninges et de découvrir le patrimoine seinomarin en même temps ? Le département de Seine-Maritime a une solution pour vous : des escape games dans des lieux exceptionnels. Les escape games, ce sont des jeux d'évasion lors desquels les participants doivent résoudre des énigmes dans un temps limité.

Six sites ont été choisis : le théâtre romain de Lillebonne, samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 ; le musée Victor-Hugo à Villequier, les 29 et 30 septembre ; au Parc de Clères, les 6 et 7 octobre, à l'abbaye de Jumièges, les 13 et 14 octobre ; à l'abbaye Saint-Georges de Boscherville, les 20 et 21 octobre et enfin, au château de Martainville, les 27 et 28 octobre.

Des scénarios uniques

Pour organiser cet événement, le Département a fait appel à la société Brainscape, installée à Rouen et spécialisée dans la création d'escape games, centrés souvent sur le patrimoine de la ville.

Brainscape a créé les escape games du Département de A à Z, du scénario, au décor. "Nous avons fait une visite des lieux choisis avec les membres du Département et quand on arrivait sur place, on laissait la magie opérer", raconte Mehdi Jeridi, président de Brainscape.

En fonction des éléments trouvés sur place et de l'inspiration, l'équipe a écrit, pour chaque lieu, une histoire qui servira de toile de fond aux énigmes. "On arrive vraiment à trouver des histoires, des légendes et des choses très intéressantes", explique Mehdi Jeridi. Et tous ont un thème commun : l'amour, d'où le nom de l'événement, "Les reliques de l'amour".

Des meubles "trafiqués"

Place ensuite au décor. "Dans ces sites, on avait déjà la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel !", souligne Mehdi Jeridi. L'équipe a aussi ajouté des accessoires, des éléments et "trafiqué quelques meubles".

Les participants devront résoudre les énigmes et trouver les mécanismes pour sortir à temps.

Mais avant cela, une première mission les attend : s'inscrire rapidement ici, car les premiers escape games sont déjà complets.

