Avec l'Armada, Uber se lance officiellement à Rouen

Après Caen à la fin avril 2019, l'application Uber s'est officiellement lancée, jeudi 6 juin 2019, à Rouen (Seine-Maritime). Le service était déjà disponible, mais ce lancement va permettre à l'entreprise de recruter de nouveaux chauffeurs privés et d'attirer des clients. "En 2018, ce sont effectivement 100 000 personnes qui ont ouvert l'application Uber pour essayer de commander une course à Rouen", explique la société.

Une offre spéciale Armada

Pour l'occasion, et avec l'Armada, Uber s'est associé avec Transdev Rouen, qui gère le réseau de transports en commun Astuce afin de proposer une offre spéciale. Pour 10 euros, les utilisateurs pourront profiter d'une course Uber et d'un titre de transport Astuce jusqu'au dimanche 16 juin. "Une première mondiale", affirme le communiqué de presse de l'entreprise américaine.

Pour bénéficier de cette offre, les voyageurs devront envoyer le code AU par SMS au 93000. Sur le même modèle que les titres SMS du réseau Astuce, ils recevront alors en retour un ticket Astuce valable pour une personne et un SMS contenant un lien vers l'application Uber pour réserver une course au tarif préférentiel.

Six communes couvertes

Cette offre sera déployée à partir de trois stations du réseau Astuce sur six communes de la Métropole : Grand Couronne, Petit Couronne, Le Houlme, Malaunay, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel et Saint-Etienne-du-Rouvray.

• À partir du terminus Technopôle au Madrillet, les voyageurs seront reconduits à n'importe quelle adresse située sur les communes de Oissel et Saint-Etienne-du-Rouvray



• Au départ du terminus Georges Braque, les voyageurs seront reconduits à n'importe quelle adresse située sur les communes de Grand-Couronne et Petit-Couronne



• À partir du terminus Mairie V. Schoelcher de la ligne T2, les voyageurs seront reconduits à n'importe quelle adresse située sur les communes de Le Houlme, Notre-Dame-de-Bondeville et Malaunay.



