Rouen. Manifestations interdites à Caen et Rouen ce 13 juillet

Même si la mobilisation des Gilets Jaunes n'a plus rien à voir avec celle de mois de janvier. Les préfets du Calvados et de Seine Maritimes ont pris de nouveaux arrêtés interdisant de manifester à Rouen et Caen, ce samedi 13 juillet, veille de fête Nationale.