Rouen. Rouen : le fou du volant termine cette fois en prison

C'est vers 3 heures du matin que Kévin Duboc, 27 ans, grille un feu rouge à Rouen (Seine-Maritime) et se fait remarquer par un comportement au volant plus qu'inadapté, mercredi 7 juin 2017. L'homme ne possède aucun papier d'assurance automobile, son permis a été annulé, le test d'alcoolémie auquel il est soumis est largement positif et, amené au Commissariat, on s'aperçoit que son casier judiciaire comporte déjà treize condamnations pour infractions routières, vol et recel de vol, au cours desquelles l'addiction à l'alcool du prévenu est plus que présente.

Cinq mois de prison

"J'assume mes bêtises", se contente de dire l'inconscient conducteur jugé en comparution immédiate, le jour même.

Pour le Ministère Public, "il y a déjà eu trop de clémence dans le parcours du prévenu". Pour sa défense, "les faits sont reconnus et l'incarcération serait une erreur."

Reconnu coupable de récidive légale, le Tribunal le condamne à cinq mois de prison ferme.

