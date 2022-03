Rouen. Rouen  : il boxe le personnel d'un fast food

Lorsque Michel Canu, 42 ans, se présente au volant de sa voiture au "drive" d'un fast-food de Rouen (Seine-Maritime), le menu qu'il commande tarde à arriver tant les clients sont nombreux vendredi 4 août 2017. Il sollicite la caissière au guichet en demandant un menu gratuit pour compenser l'attente. Celle-ci refuse poliment en lui expliquant que ce geste commercial ne figure pas au règlement de l'enseigne.

Furieux, il sort de son véhicule et s'introduit dans les cuisines où il veut manifestement en découdre avec le personnel. Il assène coup de tête et coup de poing à un cuisinier et blesse une employée au visage. La Police, alertée, interpelle l'individu puis le place en garde à vue, où il refuse le test de l'éthylomètre mais reconnaît les faits, estimant être dans son droit. "J'avais bu, je regrette", finira-t-il par reconnaître.

Quatre mois de prison

Les images de la vidéo surveillance sont visionnées par les policiers, montrant clairement son arrivée précipitée dans les cuisines de l'établissement. L'employée blessée est examinée par un médecin qui lui octroie un jour d'incapacité temporaire de travail. Le prévenu a déjà plusieurs condamnations portées à son casier judiciaire pour infractions routières, vols et recel. Il a été jugé lundi 7 août 2017. Pour le Ministère public, "on ne peut accorder aucun crédit au prévenu quant à son assagissement", mais sa défense rétorque que "les faits, reconnus, ne méritent pas l'incarcération".

Compte tenu de son casier judiciaire chargé, il écope de quatre mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Normandie : le barbecue dégénère, il agresse les invités avec un couteau

Calvados : il casse deux dents à sa compagne et lui arrache les cheveux