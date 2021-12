Rouen. Rouen : au volant, il nargue les policiers

Devant la justice le 26 novembre 2015, Ichame M., 21 ans, est condamné pour conduite dangereuse pour autrui et rébellion. Son casier judiciaire comporte déjà six mentions pour vols, trafic de stupéfiants et infractions routières. Lundi 19 juin 2017, c'est donc en état de récidive légale qu'il est entendu, en comparution immédiate, pour une infraction commise le 11 décembre 2016 à Rouen (Seine-Maritime).

Ce jour-là, il circule à vive allure sur la voie rapide Sud III dans une puissante voiture qu'il a louée avec des amis. Sa conduite est remarquée par un véhicule de police qui le poursuit, lui faisant signe de s'arrêter. Il refuse et zigzague en doublant d'autres véhicules à 160 km/h. Les policiers ont du mal à le suivre et avertissent un autre véhicule de police qui finit par l'arrêter.

Ses méfaits le font sourire

Sorti de son véhicule par la force, puisqu'il refuse d'en descendre, il est conduit au commissariat. Le test de l'éthylomètre ne révèle aucune consommation d'alcool, mais par contre, il insulte et injurie les policiers, leur reprochant de l'avoir malmené.

La garde à vue est prolongée à la demande du Procureur de la République, qui entame une vidéo conférence avec lui. Il arbore la même attitude menaçante et agressive à l'égard du magistrat, qui décide d'une mise en détention provisoire.

À l'audience il déclare : "Je n'avais pas vu que c'était une voiture de police", souriant et l'air goguenard. "On ne peut insulter et mépriser ainsi les forces de l'ordre", dit la partie civile. Le Procureur renchérit: "L'irresponsabilité et la récidive méritent une sanction évidente". Sa défense affirme "qu'aucun des faits constatés ne prouve la volonté du prévenu à défier les forces de l'ordre".

Reconnu coupable, le Tribunal le condamne à six mois de prison ferme et à l'annulation de son permis de conduire.