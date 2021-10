Rouen. Rouen : six mois de prison pour le chauffard ivre

Le 5 avril 2017 à Rouen (Seine-Maritime), une patrouille de police repère un véhicule zigzaguant sur la route. Ils n'ont pas de mal à stopper le conducteur, lequel, soumis au test de l'éthylomètre, affiche une alcoolémie avancée. "J'ai bu, seul chez moi, avant de me décider à aller chercher un ami", indique l'homme qui a été jugé en comparution immédiate mardi 25 avril 2017.

Totalement irresponsable

À l'audience, on s'aperçoit que le casier judiciaire de l'accusé comporte déjà trois condamnations pour conduite sous l'empire de l'alcool et utilisation de produits stupéfiants. Pour le Ministère public "l'attitude du prévenu est totalement irresponsable, puisqu'en état de récidive légale". Sa défense affirme que "des soins appropriés seraient plus légitimes à imposer au prévenu pour retrouver une vie normale".

Après délibération, le Tribunal reconnaît Wilson Duboc coupable de conduite dangereuse amenant un risque grave pour autrui et le condamne à six mois de prison ferme ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans et une obligation de soins pour son addiction à l'alcool et aux produits stupéfiants.