Rouen. Héroïne dans le lave linge à Elbeuf : il affirme être dealer "malgré lui"

C'est à Elbeuf (Seine-Maritime) que Lévi Parmentier, 25 ans, est surveillé depuis quelque temps. Il est suspecté de trafic de stupéfiants. Entre le 23 juin 2013 et le 20 juin 2017, il se rend coupable d'acquisition, de détention et cession de cannabis et d'héroïne.