Caen. Calvados Peine ferme pour détention de cannabis en récidive

Axel Ferreira de Brito âgé de 21 ans et son comparse âgé de 19 ans ont été contrôlés par la gendarmerie le dimanche 8 janvier 2017 à 0h40 à Caen (calvados). Tous deux détenaient et avaient fait usage de stupéfiants. Le tribunal de grande instance de Caen les a jugés, absents, pour ces faits le mardi 4 avril 2017.

Il jette la sacoche et s'enfuit en courant

Arrêté à bord d'une voiture lors d'un contrôle de gendarmerie, le plus jeune jette une sacoche par la vitre et s'enfuit en courant. Plus de 16 grammes de résine de cannabis sont retrouvés. Les deux individus reconnaissent être consommateurs mais se rejettent la possession du cannabis.

Quatre mentions dans le casier judiciaire du plus âgé : vols aggravés, conduite sans permis, trafics de stupéfiants, dégradations. Il a été condamné en 2015 à de la prison ferme.

Dans le casier judiciaire du plus jeune figurent trois mentions émanant du tribunal pour enfants : refus d'obtempérer, conduite sans assurance et violence.

Prison ferme pour l'un, sursis pour l'autre

Axel Ferreira de Brito est condamné à 6 mois de prison ferme, compte tenu de la récidive et de la quantité de stupéfiants retrouvés. Son copain écope de 4 mois avec sursis. Les scellés sont confisqués.

