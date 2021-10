Caen. Calvados : fasciné par Daesh, un homme écope d'un an de prison ferme

Ne supportant plus le comportement de l'individu qu'il a accepté d'héberger, un homme somme cet Afghan de 19 ans de quitter son domicile le vendredi 6 janvier 2017. Mais la mise à la porte ne sera pas si facile. Au point que les forces de l'ordre devront s'en mêler et se confronter à quelqu'un de déchaîné. Celui-ci a été jugé pour outrages et rébellion envers des dépositaires de l'autorité publique et pour dégradation d'un bien d'utilité publique, jeudi 30 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

"France de merde !"

À l'arrivée de la police ce jour-là, les agents sont accueillis par des doigts d'honneur, repoussés, menacés de coups de poing et insultés. Devant leur véhicule, l'individu donne des coups dans les vitres et les portières. Il finira par devoir être menotté au sol. Agité et très agressif durant tout le trajet il vocifère des injures ponctuées par "France de merde !".

Fasciné par Daesh

Entendu, l'homme qui l'hébergeait explique : "Il passait son temps à regarder des vidéos de Daech. Il semblait fasciné. Il a même reçu un colis de là-bas. Il ramenait des gens, même des enfants et il était violent envers moi. J'ai pris peur." Sur la vidéo de la garde à vue, l'individu se lamente : "je vais mourir, j'ai mal au coeur, mal à la tête, je veux l'hôpital, je vais porter plainte, on m'a tapé dessus..."

Il porte quelques ecchymoses dues à l'interpellation musclée.

Un sursis de 6 mois lui avait été accordé après avoir été jugé pour violence envers une personne chargée de service public. Ces 6 mois sont révoqués et s'y ajoutent 6 mois de plus. Behzad Habib écope donc de 12 mois de prison ferme.

