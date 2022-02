Face à Langon, dernier du classement avec 3 victoires, 1 nul et 9 défaites, les Lions de Rouen (Seine-Maritime) devaient remporter les points de la victoire pour recoller au Leader, Oloron.

Festival offensif

Pendant les 80 minutes de jeu, les Lions n'ont pas laissé de répit à Langon et ont utilisé tout le temps à leur disposition pour marquer la bagatelle de six essais, le dernier à la 78e minute. Au final, les Rouennais concluent la rencontre sur le score de 48 à 9 et engrangent les points bonus.

Une très bonne opération sur le plan comptable qui leur permet de rester à la deuxième place au classement mais surtout de revenir à seulement un point d'Oloron grâce à la défaite du leader.

Pour la prochaine rencontre, les Lions se déplaceront le dimanche 5 mars 2017 à Nantes, actuellement 9e et avant-dernier du classement avec 17 points, 3 victoires, 1 nul et 8 défaites.

