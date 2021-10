Carpiquet. Dans le Calvados, l'automobiliste ivre percute une voiture à contresens

Il n'est pas encore midi ce lundi 3 octobre 2016. Un véhicule roule à grande vitesse et fait des embardées sur une route à Carpiquet (Calvados). Il percute légèrement une voiture arrivant en sens inverse à Carpiquet, au nord de Caen (Calvados). Le conducteur, âgé de 47 ans, a été jugé pour ces faits le mercredi 30 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen.

Affalé sur le volant avec un oeil tuméfié

À l'arrivée des gendarmes, la voiture est garée sur un parking. Le conducteur est affalé sur le volant, portant un gros hématome à l'arcade sourcilière et tente, en vain, de passer la marche arrière. Il entreprend d'expliquer sans succès qu'il n'a pas quitté ce parking. Hors de son véhicule portant des traces fraîches d'éraflures, l'homme titube et sent fortement l'alcool. Il a près de 1,90g d'alcool dans le sang.

"J'ai commencé à boire à 2h du matin"

Suite à des problèmes familiaux, le prévenu a commencé à boire à 2h du matin: "Je prends un traitement incompatible avec la consommation d'alcool, je le sais. J'avais bu et j'ai voulu aller faire des courses, ensuite j'ai eu un blanc." Suivi par des spécialistes en addictologie, il reconnaît boire tout de même quelques verres par jour.

Six mois de prison avec sursis

"Dans votre cas, quelques verres c'est déjà trop", lui fait remarquer le procureur qui requiert 6 mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Le prévenu le reconnaît: "J'ai carrément dérapé." Le tribunal suit le réquisitoire et le condamne à six mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, de 200€ d'amende et d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

