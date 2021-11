Vire. Caen : deux jeunes agressent violemment un couple sans raison

C'est pour violences commises en réunion qu'un jeune âgé de 19 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 22 août 2018. Les faits ont eu lieu à Vire dimanche 5 novembre 2017. Le coauteur, âgé de 17 ans, a été dirigé vers le juge pour enfants.

"Ce n'est pas moi, c'est lui"

Quand arrivent les deux jeunes, le couple se tient devant un hall d'immeuble. Il suffit d'une altercation verbale pour que la jeune femme soit projetée à terre et son compagnon roué de coups de poing. Suite à quoi les deux agresseurs s'enfuient au volant d'un véhicule. Ils seront retrouvés grâce à leur plaque d'immatriculation. À la barre, le jeune prévenu se justifie : "ce n'est pas moi qui ai commencé. Si j'ai frappé l'homme c'était pour défendre mon copain." Quant à la femme, elle lui aurait donné un coup de tête, "alors je l'ai poussée, mais pousser ce n'est pas de la violence." En octobre dernier le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires.

Fracture du genou non consolidée dix mois après

L'avocate de la partie civile explique que la fracture du genou de la jeune femme n'est pas consolidée et demande une expertise médicale et un renvoi sur intérêts civils. La procureure constate que le prévenu, âgé d'à peine 20 ans, semble s'habituer aux violences en réunion gratuites. "Il s'attaque sans raison à des gens qu'il croise la nuit sur la voie publique". Elle requiert quatre mois de prison avec sursis.

La décision du tribunal se montre plus sévère : six mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve, une obligation d'entamer des soins (problèmes de dépendance à l'alcool et comportemental) et une interdiction d'entrer en relation avec le coauteur. Enfin, il devra verser 900 euros de consignation en attente d'une l'expertise médicale.