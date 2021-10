Carpiquet. Calvados. Il a pour habitude de voler le carburant d'une entreprise de travaux publics

Lors d'une ronde de nuit le jeudi 28 avril 2016 à Carpiquet, à l'ouest de Caen (Calvados), la police municipale est intriguée par le comportement étrange d'un homme.

Il reconnaît avoir siphonné le carburant

Portant deux lourds bidons de carburant, l'homme est interpellé et reconnaît l'avoir obtenu en siphonnant les réservoirs des véhicules de l'entreprise de travaux publics Masteloto à proximité. Il a été jugé en son absence pour vol le mercredi 9 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen.

"Ce n'est pas la première fois !"

Lors de l'enquête il explique passer par un trou dans le grillage et ajoute : "Ce n'est pas la première fois ! Mais je ne le revends pas, j'en ai besoin pour ma voiture car je manque d'argent." Son casier judiciaire comporte une mention ancienne pour faits de vol. Il est condamné à 2 mois de prison avec sursis et à 250 euros de dommages et intérêts.

