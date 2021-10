Evrecy. Calvados: il discute à coups de poing avec son ex-compagnon

Le vendredi 25 mars 2016, à Evrecy, au sud-ouest de Caen (Calvados), voulant s'entretenir avec son ancien compagnon, un homme en vient à le frapper à la tête à coups de poing. Il a comparu pour ces faits le mercredi 14 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Il n'admet pas la séparation

S'étant rencontrés sur un site internet, les deux hommes décident de vivre ensemble. Rien n'allant plus entre eux, un des deux prend la décision de quitter le domicile commun. Mais le délaissé ne l'admet pas. Il se rend alors chez son ancien compagnon, à Evrecy, au sud de Caen, le vendredi 25 mars 2016, pour avoir une discussion.

Il lui cogne la tête à coups de poing

L'homme n'étant pas seul chez lui, d'un commun accord, l'entretien a lieu dans la voiture et dure plus d'une demi-heure. Ensuite, l'habitant d'Evrecy entreprend de descendre du véhicule. L'autre, voulant l'en empêcher, lui assène plusieurs violents coups de poing sur la tête. Parvenant à s'échapper, la victime se réfugie chez elle, les vêtements déchirés et profondément choqué. L'agresseur s'acharne alors sur sa porte jusqu'à la casser.

"Il a dû se cogner à la portière"

A la barre, le prévenu ne reconnait pas les faits. "Je n'ai porté aucun coup, je lui ai juste attrapé le bras tout en discutant. Il a dû se cogner à la portière en descendant." La procureure, malgré les deux versions opposées, estime le certificat médical parlant : trois jours d'incapacité totale de travail. S'y ajoute le témoignage d'un ami de la victime, présent dans la maison. L'agresseur écope d'un mois de prison avec sursis.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il agresse le nouveau compagnon de son ex

Calvados : dans une discothèque, deux frères font preuve d'une violence inouïe

Calvados : la violence gratuite de deux jeunes militaires ivres

Normandie: un homme arrêté avec plus de 5 kilos de cannabis

Au procès de l'affaire Fiona, le visage déconcertant des accusés