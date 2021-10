Caen. Calvados :un schizophrène pénètre d'autorité chez sa voisine pour faire l'amour

Le lundi 5 septembre 2016, un homme pénètre en force dans l'appartement de sa voisine, à Caen. C'est en son absence qu'il a été jugé le jeudi 20 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Il entre en force et fait le tour de l'appartement

À la rentrée, une étudiante s'installe dans un petit appartement d'un immeuble du centre-ville de Caen. Le lundi 5 septembre 2016, un individu sonne à sa porte. Elle ouvre et celui-ci la pousse pour entrer en force chez elle. Il fait alors le tour de l'appartement en formulant des propos incohérents. Elle parvient à le faire sortir et une plainte est portée.

Un voisin qu'elle n'a croisé qu'une fois

Il s'agit d'un voisin qu'elle a croisé et salué quelques jours auparavant. Durant l'enquête, l'homme explique: " Je voulais vérifier si elle était bien seule, elle m'avait invité, je pensais faire l'amour…" Quant à la suite de sa déposition, elle s'avère incompréhensible.

Mentalement sérieusement atteint

L'individu souffre de schizophrénie et le procureur s'en inquiète: " Vous avez ouvert en toute confiance, ignorant que cet homme est sérieusement atteint. Il a une vie normale quand tout va bien mais en période maniaque, c'est autre chose. On ne connaît pas sa dangerosité réelle. il est néanmoins reconnu pénalement responsable de ses actes."

Quatre mois de prison avec sursis

Six mois de prison avec sursis son requis à des fins de protection. La sentence sera de 4 mois avec sursis, de 500 euros de préjudice moral et de 549,79 euros de préjudice matériel, la victime ayant préféré déménager le plus vite possible.

