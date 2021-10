Caen. L'aide-ménagère vole plus de 13 000 € à la dame âgée dont elle s'occupe 

Jeudi 1er février 2018 une femme âgée de 25 ans a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché escroquerie, falsification et usage de chèques falsifiés de décembre 2016 à avril 2017 à Caen, Ifs et Hérouville Saint-Clair au sud et au nord de l'agglomération.

L'octogénaire lui faisait confiance

Travaillant à l'ADMR (services à la personne) la prévenue acquiert la confiance de la vieille dame. Celle-ci lui confie sa carte bleue et son code. Elle signe aussi quelques chèques pour le besoin de ses courses. Ceci jusqu'au jour où des chèques se voient rejetés. Une plainte est alors portée et la jeune femme qui, sur l'entrefaite a quitté son emploi, est retrouvée. Elle reconnaît les faits et émet des regrets mais ne donne aucune nouvelle.

Plus de 13 600 € en paiements ou retraits

Que ce soit en retraits ou paiements par carte bancaire ou encore en émission de chèques, la somme globale escroquée s'élève à plus de 13 600 €. Le ministère public requiert deux mois de prison avec sursis. La partie civile réclame le remboursement ainsi que 3 000 € de préjudice moral.

La prévenue écope de 6 mois de prison avec sursis, de 13 633 € de préjudice matériel, de 1 500 € de préjudice moral et de 500 € de frais de justice.