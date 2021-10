6 sites et applications pour vous aider à mieux dormir

Dormir trop ou trop peu a de sérieuses conséquences sur la santé. Un manque de sommeil peut-être source chez les bébé par exemple, d'obésité et de diabète. La Fondation Nationale du Sommeil américaine a épluché pas moins de 300 articles scientifiques avant d'écrire des recommandations que voici :



Les nouveau-nés (de 0 à 3 mois) ont besoin de 14 à 17 heures de sommeil par nuit.

Pour les nourrissons (de 4 à 11 mois) entre 12 et 15 heures de sommeil suffisent.

Les tout-petits (de 1 à 2 ans) doivent dormir entre 11 et 14 heures par nuit.

Pour les enfants d’âge préscolaire (3-5 ans) entre 10 et 13 heures de sommeil par nuit;

Pour les enfants d’âge scolaire (6-13 ans) entre 9 et 11 heures de sommeil;

Pour les adolescents (14-17 ans) entre 8 et 10 heures de sommeil;

Pour les jeunes adultes (18-25 ans) entre 7 et 9 heures de sommeil;

Pour les adultes (26-64 ans), de 7 à 9 heures de sommeil;

Enfin pour les personnes âgées (65 ans et plus) 7 à 8 heures de sommeil par nuit suffisent.









Dans l'optique de vous aider, nous vous avons trouvé des applications pour vous aider dans votre quête de repos.



Sleep Cycle - iPhone (gratuit) & Android (0.99€)

Sleep Cycle analyse les différents cycles de sommeil, grâce au capteur de mouvement de votre téléphone. Placé sous l'oreiller, ce dernier calcul vos phases de sommeil. En effet, plus on bouge, moins le sommeil est censé être profond. De ce fait, l'application est capable de trouver le meilleur moment pour faire sonner une alarme.



Smart Alarm Clock - Android & iPhone (gratuit)

Celle ci est quasiment l'équivalent de Sleep Cycle, mais qui a pour différence de vous proposer dans une version payante de disposer de statistiques sur son sommeil.



Pzizz -Android & iPhone (gratuit)

Cette application sert à accélérer l'endormissement lors d'une sieste. L'appli alterne finement les musiques relaxantes, et s'adapte à vos périodes de repos et l'ambiance musicale la plus a même de vous relaxer.



Sleep CyclePower Nap - Android (gratuit).

Power Nap n'est pas une appli pour trouver le sommeil, mais pour réussir pleinement votre sieste. Il propose un compte-à-rebours pour une sieste de 10, 20 ou 30 minutes. Durant les premières minutes, l'appli diffuse des sons relaxants. Une fois la sieste achevée, un chant du coq fait office de réveil.



JeVaisBienDormir- Android & iPhone (gratuit)

C'est l'application du site internet du même nom, qui vous donne non seulement des durée idéales de sommeil, mais également des astuces, des conseils, et vous explique le principe du cycle de sommeil. jevaisbiendormir.com/



iSommeil -Android & iPhone (gratuit)

Développée par deux professeurs français, l'application ne possède pas de fonction de réveil intelligent. Elle analysera vos ronflements et vos mouvements et détectera les éventuelles anomalies. A partir de là, de nombreux et bons conseils vous seront prodigués.



Après lecture de cet article, nous vous souhaitons de retrouver les bras de Morphée au plus vite ce soir.



